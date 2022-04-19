РБК: Россия в марте выдала кредиты другим странам на 82 миллиарда рублей

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Власти России в марте 2022 года выдали другим странам государственные кредиты на сумму 81,6 миллиарда рублей, то есть 790 миллионов долларов по среднему курсу за март. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные федерального казначейства.

Выделенная сумма близка к рекордному показателю декабря 2021 года, когда Россия выдала государственных кредитов на 82,1 миллиарда рублей. Для сравнения: в январе-феврале 2022 года Россия выдала таких кредитов на 28,5 миллиарда рублей, а в марте 2021 года — на 26,2 миллиарда.

Получатели займов неизвестны. Эксперты, опрошенные РБК, назвали наиболее вероятными претендентами на получение госкредитов Иран и Беларусь. Представители этих стран пока не комментировали это.

По состоянию на 1 марта Россия планировала в 2022 году выдать иностранным партнерам госзаймы на общую сумму 374,9 миллиарда рублей. То есть за март Россия выполнила почти 22% годового плана.

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