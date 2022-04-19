Белый дом назвал «пустой угрозой» требование России прекратить поставки оружия Украине

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США продолжат оказывать Украине военную помощь, несмотря на возражения России, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не собираюсь спекулировать на пустых угрозах или угрозах президента [России Владимира] Путина или российского руководства», — сказала Псаки. Так она ответила на вопрос о требовании России прекратить поставки вооружений в Украину.

Псаки отметила, что власти США сделали то, что планировали изначально в случае российского вторжения в Украину, то есть предоставили военную и экономическую помощь, а также поддержали жителей Украины. «И мы собираемся продолжать делать именно это», — сказала представитель администрации Джо Байдена.

Ранее в апреле Россия направила США дипломатическую ноту, в которой предупредила, что поставки «наиболее чувствительных систем вооружений» в Украину «подливают масла в огонь» и могут привести к «непредсказуемым последствиям». Об этом 14 апреля сообщила газета The Washington, изучившая копию дипломатической ноты. Также об этом сообщили источники CNN.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля подтвердила эту информацию, заявив, что ноту отправили «по всем странам».

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