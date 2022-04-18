Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Умер режиссер Леонид Хейфец

Источник: ТАСС

Умер театральный режиссер Леонид Хейфец. Ему было 87 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство ГИТИСа.

Как режиссер Хейфец работал в театре Советской армии, Малом театре, Театре имени Владимира Маяковского. Среди его постановок — «Мой бедный Марат», «Павел I», «Полонез Огинского», «Все мои сыновья», «Пигмалион», а также телеспектакли «Рудин», «Обрыв», «Вишневый сад».

Леонид Хейфец преподавал в главных театральных вузах России и СССР, в том числе руководил мастерской в ГИТИСе. Среди его выпускников — Александр Паль, Александр Молочников, Нина Чусова, Павел Деревянко, Александр Петров.

Хейфец был обладателем премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и международной премии имени Станиславского в номинации «За вклад в развитие театральной педагогики».