Умер бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников

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Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников умер в возрасте 77 лет. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Александр Щербак / ТАСС

«Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — заявили в ведомстве.

О причинах смерти бывшего главы СВР не сообщается.

Вячеслав Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске. Он начал работать во внешней разведке в 1967 году, а в 1996 — 2000 годах возглавлял СВР. После работы в ведомстве Трубников занимал должности замминистра иностранных дел РФ и спецпредставителя президента в странах СНГ. В 2004–2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

Трубников — Герой РФ, награжден орденами Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством IV степени», орденом Белоруссии «Франциск Скорина», 26 советскими, российскими и иностранными медалями, а также отмечен общественными наградами.