Производители продуктов попросили правительство РФ не вводить запрет на въезд грузовиков из Европы

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Ассоциации, объединяющие крупных производителей продуктов питания, обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить в качестве зеркального ответа на санкции запрет на ввоз в Россию пищевых ингредиентов автотранспортом из ЕС. Об этом пишет «Коммерсант».

Письмо, с которым ознакомилось издание, датировано 14 апреля. Под обращением, в частности, стоят подписи руководителей Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза, «Союзнапитков».

Авторы письма отмечают, что и без запрета ситуация в отрасли сложная: европейские перевозчики воздерживаются от доставки грузов в Россию, опасаясь конфискации фур в случае ввода санкций.

В рамках очередного пакета санкций ЕС с 9 апреля запретил въезд на свою территорию белорусским и российским грузоперевозчикам. Исключения сделаны только для фур, перевозящих почту или гуманитарные грузы. Российские чиновники пока не заявляли о намерении вводить зеркальные меры.

Беларусь с 16 апреля в качестве ответной меры запретила въезжать автомобилям из ЕС. При этом им разрешили доезжать до находящихся неподалеку от границы транспортно-логистических центров, чтобы выгружать там товары.

На страны ЕС приходится почти 60% российского импорта пищевых продуктов.

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