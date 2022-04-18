Производители продуктов попросили правительство РФ не вводить запрет на въезд грузовиков из Европы
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Ассоциации, объединяющие крупных производителей продуктов питания, обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить в качестве зеркального ответа на санкции запрет на ввоз в Россию пищевых ингредиентов автотранспортом из ЕС. Об этом пишет «Коммерсант».
Письмо, с которым ознакомилось издание, датировано 14 апреля. Под обращением, в частности, стоят подписи руководителей Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза, «Союзнапитков».
Авторы письма отмечают, что и без запрета ситуация в отрасли сложная: европейские перевозчики воздерживаются от доставки грузов в Россию, опасаясь конфискации фур в случае ввода санкций.
Источник в «Коммерсанта» в отрасли говорит, что поставщики из ЕС ввозят ингредиенты в РФ через другие страны, пытаясь избежать пересечения границы Польши и Белоруссии. Это привело к росту стоимости логистики. Из-за запрета пересечения границы большегрузов из России и Белоруссии, а также закрытия портов стоимость фур из Европы выросла уже на 50–100% год к году, отмечает зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
В рамках очередного пакета санкций ЕС с 9 апреля запретил въезд на свою территорию белорусским и российским грузоперевозчикам. Исключения сделаны только для фур, перевозящих почту или гуманитарные грузы. Российские чиновники пока не заявляли о намерении вводить зеркальные меры.
Беларусь с 16 апреля в качестве ответной меры запретила въезжать автомобилям из ЕС. При этом им разрешили доезжать до находящихся неподалеку от границы транспортно-логистических центров, чтобы выгружать там товары.
На страны ЕС приходится почти 60% российского импорта пищевых продуктов.