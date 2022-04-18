Глава Луганской области: российские войска вошли в город Кременная, там начались уличные бои

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Обновлено. Российские войска взяли Кременную под контроль, но там продолжаются бои, сообщил Сергей Гайдай.

Российская армия вошла в город Кременная на западе Луганской области. Там начались уличные бои, эвакуация мирного населения невозможна. Об этом написал в фейсбуке глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Он также выложил фрагмент своего интервью белорусскому телеканалу «Белсат», в котором заявил, что города Кременная и Попасная остаются «самыми горячими точками» в Луганской области.

«[В Кременную] уже зашла российская армия, огромное количество техники. Самая горячая [точка] именно там. Мы очень просили людей выехать в эвакуацию, планировали выезды лесными тропами, но за ночь все поменялось», — сказал Гайдай.

Он затруднился ответить, сколько мирных жителей осталось в Кременной.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.

В конце марта, после мирных переговоров в Стамбуле, Россия объявила о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях и вывела войска из этих областей.

Своей новой целью Минобороны РФ провозгласило «завершение операции по освобождению Донбасса». Украина и Запад ожидают в ближайшее время начало крупной битвы за Донбасс.

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