Правительство РФ разрешило выдавать сотрудникам МЧС оружие в случае угрозы жизни

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Сотрудникам МЧС России, находящимся под госзащитой, в случае реальной угрозы жизни и здоровью будут выдавать оружие. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 15 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Оно вносит изменения в постановление правительства 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите», распространяя его действие на сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям.

Постановление предполагает, что выдача защищаемым лицам оружия и боеприпасов к нему производится «начальниками территориальных органов, спасательных воинских формирований МЧС».

Сотрудники Федеральной противопожарной службы, военнослужащие спасательных воинских формирований и федеральные государственные гражданские служащие МЧС были внесены в перечень лиц, подлежащих государственной защите, в июле 2021 года, напоминает ТАСС.

Помимо сотрудников МЧС перечень лиц, подлежащих госзащите, был расширен за счет сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки. Помимо прочего, за распространение данных о лицах под госзащитой предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.

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