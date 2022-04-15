Лидер группы «Элизиум» извинился за антивоенный концерт. Видео с извинениями он записал на фоне здания ФСБ на Лубянке

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Лидер российской рок-группы «Элизиум» Дмитрий Кузнецов записал видео с извинениями за антивоенный концерт, прошедший 9 апреля в Москве.

В ролике Кузнецов говорит, что концерт не являлся «спланированной антивоенной акцией». «Группа „Элизиум“ против нацистов всех национальностей», — заявил музыкант, сидя в помещении с белыми стенами, похожем на кабинет.

Как отмечает «Новая газета. Европа», ролик с участием Кузнецова распространяли прокремлевские телеграм-каналы.

Аналогичный ролик появился в соцсетях группы. В нем Кузнецов слово в слово повторяет текст извинения, но уже на фоне здания ФСБ на Лубянке. Видео сопровождает подпись «Дублируем заявление. Если кто-то чего-то не понял».

9 апреля группа «Элизиум» дала в Москве концерт, на котором в том числе спела «Танкам место в музее» и песню на украинском языке. На сцене во время концерта висел бело-сине-белый флаг с пацификом — символом антивоенного движения.

16 апреля у группы «Элизиум» был запланирован концерт в Санкт-Петербурге. Однако 14 апреля коллектив сообщил о его переносе. Новая дата концерта пока не объявлена.

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