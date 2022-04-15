ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном объекте в Калужской области
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ФСБ пресекла теракт на военном объекте в Калужской области, сообщает «Интерфакс».
Совершить атаку, по данным спецслужбы, планировал член группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» «по указанию зарубежных эмиссаров». Он задержан; вместе с ним задержаны еще трое членов «законспирированной ячейки» террористической группировки.
Как заявили в ФСБ, в тайнике по месту жительства подозреваемых обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства.
Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.
Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» была организована в Сирии в 2017 году в результате слияния «Фронта ан-Нусры» (бывшее сирийское отделение «Аль-Каеды») и нескольких более мелких организаций.