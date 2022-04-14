Власти России выделят авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат денег пассажирам рейсов, отмененных из-за санкций

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Из резервного фонда правительства России авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат денег пассажирам за рейсы, которые были отменены из-за санкций. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Субсидии, выделенные по поручению президента Владимира Путина, сберегут перевозчикам собственные оборотные средства. «А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов», — сказал Мишустин.

Еще более полутора миллиардов рублей направят на частичную компенсацию операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части РФ.

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США, Евросоюз и их партнеры ввели жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину. Среди прочего западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков, лизингодателей обязали разорвать контракты с авиакомпаниями из РФ и добиться возврата лизинговых самолетов.

На фоне массовых арестов лайнеров Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам с самолетами в лизинге приостановить все рейсы за рубеж.

Кроме того, с первого дня российского вторжения авиационные власти России закрыли . Полеты в эти аэропорты запрещены до 19 апреля.

Что будет с российской авиаотраслью

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Россия сможет построить свои самолеты вместо лизинговых? А отказаться от иностранных запчастей? И что будет с перелетами? Объясняет авиаэксперт Роман Гусаров

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