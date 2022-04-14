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Власти России выделят авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат денег пассажирам рейсов, отмененных из-за санкций

Источник: Интерфакс

Из резервного фонда правительства России авиакомпаниям выделят 19,5 миллиарда рублей на возврат денег пассажирам за рейсы, которые были отменены из-за санкций. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Субсидии, выделенные по поручению президента Владимира Путина, сберегут перевозчикам собственные оборотные средства. «А значит, будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов», — сказал Мишустин.

Еще более полутора миллиардов рублей направят на частичную компенсацию операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части РФ.

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США, Евросоюз и их партнеры ввели жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину. Среди прочего западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков, лизингодателей обязали разорвать контракты с авиакомпаниями из РФ и добиться возврата лизинговых самолетов.

На фоне массовых арестов лайнеров Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам с самолетами в лизинге приостановить все рейсы за рубеж.

Кроме того, с первого дня российского вторжения авиационные власти России закрыли 11 аэропортов юга и центра России. Полеты в эти аэропорты запрещены до 19 апреля.

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