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Верховная Рада приняла законопроект о запрете символики, используемой российской армией при вторжении в Украину.

Согласно документу, под запрет попадают буквы Z и V, символика вооруженных сил РФ, любая пропаганда российского режима и «военной спецоперации» в Украине. Символику нельзя использовать на одежде, в соцсетях, СМИ, рекламе, общественных местах. Допускается показ символики в произведениях и материалах, «созданных с целью осуждения российского режима», и материалах СМИ, которые не оправдывают действия России.

Кроме того, депутаты украинского парламента приняли постановление о признании российского вторжения в Украину геноцидом.

«Путинская Россия убивает людей не потому, что они враги. Не из-за их этнического происхождения или языка общения. Сегодня украинцев истребляют, потому что они — граждане Украины. Потому что они просто живут на своей земле. Сегодня мы официально признали: Россия совершает геноцид украинцев прямо сейчас. Мы призываем мир также признать преступления в Буче, Бородянке, Ирпене, Харькове и Мариуполе настоящим геноцидом», — цитируется текст постановления в телеграм-канале председателя партии «Слуга народа» Елены Шуляк.

Как Z стала символом российского вторжения в Украину

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Как Z стала символом российского вторжения в Украину

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

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