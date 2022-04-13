Суд постановил выплатить восемь миллионов рублей двум матерям и их детям, которых перепутали в роддоме в 1982 году

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Челябинский областной суд постановил выплатить по два миллиона рублей четырем потерпевшим по делу о подмене детей в родильном доме села Кизильское, произошедшей в 1982 году, пишет «Коммерсант».

Матери Василя Баймурзина и Валентина Баулина и дочери Елена Романова и Гульсина Кудрякова просили о компенсации в 10 миллионов рублей каждой, но суд удовлетворил их прошение лишь частично.

«Подобные дела, как правило, оканчиваются взысканием сумм в пределах 1 миллиона рублей. Мы сумели доказать нравственные и физические страдания, которые имели место быть длительное время, и взыскали по 2 миллиона рублей», — заявил представитель пострадавших Вячеслав Курилин.

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Василя Баймурзина и Валентина Баулина родили дочерей Гульсину и Алену в роддоме села Кизильское в июле 1982 года. У Баулиной еще в роддоме появились сомнения, что темноволосая девочка — ее дочь. Но сотрудники медучреждения, пишет «Коммерсант», заверили ее, что перепутать детей невозможно. Супруг Баулиной обвинял ее в измене, применяя к ней психическое и физическое насилие. Когда девочки были подростками, семья Баулиных связалась с семьей Баймурзиных, пытаясь установить истину. Однако Баймурзины были уверены, что Гульсина их биологическая дочь.

В феврале 2021 года Василя Баймурзина и Валентина Баулина и их дети стали героинями ток-шоу «ДНК» на телеканале НТВ. ДНК-экспертиза, проведенная в рамках телешоу, подтвердила, что Василя является биологической матерью Алены, а Валентина — Гульсины. Повторная экспертиза пришла к такому же выводу.

В апреле 2021 года Баймурзина и Баулина и их дочери уже обращались в суд. Однако тогда Кизильский районный суд иски о взыскании компенсации морального вреда отклонил на том основании, что на момент подмены в 1982 году в СССР не существовало норм о компенсации морального вреда — они появились в 1991 году.

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