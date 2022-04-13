После начала войны расходы российского бюджета на государственные СМИ резко выросли. В марте на них потратили почти 12 миллиардов рублей

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Финансирование российских государственных СМИ на фоне войны в Украине было резко увеличено, пишет The Moscow Times со ссылкой на статистику Минфина.

За январь—март по статье «средства массовой информации» федеральный бюджет выделил 17,4 миллиарда рублей — в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. 11,9 миллиарда рублей из этой суммы были выделены в марте, после начала вторжения в Украину.

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При этом расходы по другим статьям выросли с начала года значительно меньше. Так, например, финансирование армии увеличилось на 11% (до 824 миллиардов рублей), расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы выросли на 5,6% (до 501,6 миллиарда рублей, а траты на социальную поддержку граждан — на 6,5% (1,719 триллиона рублей).

По закону о бюджете, на финансирование СМИ в 2022 году должно быть выделено 114,8 миллиарда рублей. Из этой суммы 28,7 миллиарда рублей предназначено для АНО «ТВ Новости» (управляющей RT), 25,2 миллиарда рублей — для ВГТРК, 9,3 миллиарда рублей заложено для МИА «Россия сегодня», 6 миллиардов рублей — для Первого канала.

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