«Коммерсант»: иностранные магазины начали блокировать покупки по картам UnionPay из России

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Зарубежные онлайн-магазины начали блокировать покупки по картам китайской платежной системы UnionPay, выпущенным в России, выяснил «Коммерсант».

В колл-центрах российских банков, которые обзвонили журналисты, назвали распространенным явлением невозможность оплаты через UnionPay. Также изданию известны случаи, когда физическую карту UnionPay из России не приняли за рубежом, например, в США.

В неофициальных беседах банкиры рассказали, что из-за войны в Украине иностранные магазины «решили просто не обслуживать россиян», хотя санкции этого не предусматривают. «Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в РФ, вне зависимости от платежной системы», — сказал один из источников «Коммерсанта».

В UnionPay это никак не комментировали и в ситуацию, вероятно, предпочитают не вмешиваться, пишет газета.

После начала войны в Украине крупнейшие платежные системы, в том числе Visa и Mastercard, объявили о прекращении работы в России. В результате карты россиян перестали работать за границей, в том числе для совершения покупок в иностранных онлайн-магазинах. Из крупных платежных систем на рынке РФ осталась только китайская UnionPay, работающая в 180 странах. Из-за этого в России возник ажиотажный спрос на карты UnionPay. Сейчас их выпускают уже десять российских банков. По оценкам экспертов, с начала войны россияне заказали уже полмиллиона таких карт.

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