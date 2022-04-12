Nokia объявила об уходе с российского рынка

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Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о прекращении работы на российском рынке.

«С первых дней вторжения в Украину для Nokia было очевидно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы прекратили поставки, остановили новый бизнес и переносим за пределы России нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников», — говорится в заявлении компании.

При этом Nokia намерена и дальше поддерживать работоспособность телекоммуникационных сетей России и подаст заявку на получение лицензий, необходимых для обеспечения этой поддержки в условиях санкций.

В компании не ожидают существенных финансовых последствий от ухода с российского рынка.

Nokia вместе с Ericsson и Huawei входит в тройку глобальных поставщиков телекоммуникационного оборудования. Сейчас из этих компании в России остается только Huawei.

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