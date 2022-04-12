Аргентина и Чили отказались от поставок лития в Россию. В Минпромторге РФ предупредили о риске дефицита сырья для аккумуляторов

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Минпромторг РФ опасается дефицита литиевого сырья в стране после того, как крупнейшие поставщики — Чили и Аргентина — остановили его поставки в Россию. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил замглавы департамента металлургии и материалов ведомства Владислав Демидов во время круглого стола в Совете Федерации.

Помимо Аргентины и Чили литиевое сырье поступает в Россию из Боливии и Китая. Внутри страны его пока не добывают. После ухода крупнейших поставщиков, по словам Демидова, РФ сможет получать сырье только из Боливии, поскольку Китай сам испытывает дефицит.

«По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах», — подчеркнул чиновник.

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Представитель Минпромторга предложил ускорить оформление лицензий российских компаний, которые собираются добывать сырье внутри страны. Так, Химико-металлургический завод из Красноярска намерен начать добычу лития в Забайкальском крае и Мурманской области, а «Газпром» — в Иркутской области.

США, ЕС и их союзники ввели несколько раундов жестких санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. Ограничения затронули финансовый и транспортный секторы, а также могут угрожать вторичными санкциями компаниям которые продолжат сотрудничество с Россией.

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