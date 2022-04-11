Yota: число пользователей VPN-сервисов с начала 2022 года выросло в 53,5 раза

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Мобильный оператор Yota сообщил о резком росте числа пользователей VPN-приложений среди его клиентов с начала 2022 года.

Yota проследила, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на VPN-сервисы с 1 января по 3 апреля 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оператора.

Всего с января по апрель доля тех, кто применяет VPN, увеличилась в 38 раз и составила 22,8% от общего числа клиентов Yota. К началу апреля пользователей таких приложений стало в 53,5 раза больше, чем в январе.

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По данным оператора, популярность VPN-сервисов среди его клиентов начала расти на неделе с 21 февраля, то есть когда Россия начала вторжение в Украину.

Наибольший скачок — на 11% по сравнению с прошлой неделей — произошел с 14 по 20 марта, когда в России, в частности, начали блокировать Instagram.

С 21 по 27 марта, когда, в частности, компанию Meta объявили в России «экстремистской организацией», доля трафика на VPN-приложения увеличилась в девять раз и составила 2,6% от общего.

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