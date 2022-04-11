Российские ретейлеры запустили программы выкупа и перепродажи подержанных смартфонов

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Российские торговые сети, специализирующиеся на продаже электроники, на фоне кризиса запустили программы по выкупу и перепродаже подержанных смартфонов, пишет «Коммерсант». В частности, такая программа есть у «Связного» и «Ситилинка».

Ранее, отмечает издания, большинство ретейлеров работали только с trade-in, который позволяет в обмен на старый телефоны получить скидку на новый. Однако на фоне дефицита и роста цен, считают опрошенные газетой эксперты, такие программы появятся у всех участников рынка.

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5 апреля «Яндекс.Маркет» объявил, что будет реализовывать бывшие в употреблении товары. Первой категорией стали подержанные смартфоны с трехмесячной гарантией. В будущем, говорилось в заявлении компании, планируется расширять ассортимент бывших в употреблении товаров в категории электроники и бытовой техники, а также добавить новые категории, в том числе детские и спортивные товары, товары для дома и ремонта.

После вторжения России в Украину несколько сотен международных компаний приостановили работу на российском рынке. Поставки многих товаров прекратились, в том числе из-за нарушения логистических цепочек. Из-за санкций, введенных в отношении России из-за вторжения, затруднены международные платежи, российским грузовым перевозчикам запрещен въезд в ЕС.

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