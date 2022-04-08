Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» британский Королевский институт международных отношений («Чатем-Хаус»)

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Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» в России деятельность британского Королевского института международных отношений («Чатем-Хаус»). Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Ведомство посчитало, что деятельность организации «представляет угрозу конституционному строю и безопасности» России. Далее Минюст РФ должен включить «Чатем-Хаус» в соответствующий список.

Институт стал 54 иностранной НПО, объявленной в России «нежелательной».

«Чатем-Хаус» — независимый политический институт и аналитический центр, говорится на его сайте. Он выпускает журналы International Affairs, The World Today и Journal of Cyber Policy, серию книг Insights, а также подкаст Undercurrents.

В 2015 году институт опубликовал аналитический отчет «Российский вызов», который содержал исследование российской внешней политики в 2000–2015 годах и рекомендации Западу по ответным действиям, в том числе вооружению. Среди прочего в докладе высказывались предположения, что украинский конфликт 2014 года приведет к прямому столкновению России и европейских государств. В России британский доклад сравнили с пропагандой в стиле холодной войны.

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