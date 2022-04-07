YouTube по требованию властей заблокировал в России самое популярное видео с песней «Хотят ли русские войны» в исполнении Марка Бернеса

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Видеохостинг YouTube заблокировал в России самый популярный ролик с песней «Хотят ли русские войны» в исполнении советского актера и певца Марка Бернеса. На блокировку обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Речь идет о видео, которое было опубликовано в декабре 2011 года на канале Ivan Dragо. За это время ролик набрал более 400 тысяч просмотров и стал самым популярным среди версий этой песни в исполнении Бернеса.

При попытке просмотра ролика в российском сегменте YouTube появляется сообщение: «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов». Причины этого требования неизвестны.

Другие ролики с песней, в том числе в исполнении Бернеса, по-прежнему доступны в YouTube.

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«Хотят ли русские войны» — популярная советская песня, посвященная Великой Отечественной войне. Музыку к ней написал композитор Эдуард Колмановский, а слова — поэт Евгений Евтушенко. Марк Бернес был ее первым исполнителем.

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