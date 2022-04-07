В России заблокировали сайт Wonderzine. Причина — семь статей об ЛГБТ
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В России заблокировали сайт издания Wonderzine.
Поводом для блокировки, как рассказало само издание, стала жалоба Росмолодежи, потребовавшей удалить с сайта семь текстов об ЛГБТ.
В Wonderzine отметили, что Роскомнадзор не дал редакции времени на выполнение своих требований.
Издание подчеркнуло, что продолжит работу, и напомнило, что сайт можно продолжать читать с помощью VPN-сервисов.
В последние полтора месяца в России были заблокированы сайты десятков крупных изданий. В подавляющем большинстве случаев блокировка была связана с освещением войны в Украине.