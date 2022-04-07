Spotify прекратит работу в России 11 апреля

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify приостанавливает свою работу на территории России с 11 апреля. Об этом говорится в рассылке, пришедшей пользователям в четверг.

Руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами в российском Spotify Рустам Киреев заявил, что сервис останется доступен через VPN. В своем телеграм-канале он опубликовал инструкцию, как это сделать.

Spotify начал работу в России с июля 2020 года. В компании называли запуск в России самым успешным выходом на новый рынок в своей истории.

После начала войны в Украине, когда многие зарубежные компании стали уходить с российского рынка, Spotify тоже выступил с заявлением о прекращении работы. В нем, в частности, говорилось, что новые законы, принятые в России, накладывают дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидируют свободу выражения мнений и криминализируют некоторые виды новостей.

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