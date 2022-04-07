На главной улице Тель-Авива открыли стрельбу. Есть жертвы

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В центре Тель-Авива на улице Дизенгоф открыли стрельбу по прохожим. Об этом пишет Haaretz.

В результате инцидента два человека погибли, еще как минимум восемь получили ранения.

По предварительным данным полиции, стрелявших было двое, они одновременно открыли огонь в двух разных местах. Полиция считает произошедшее терактом.

Одного из нападавших застрелили сотрудники правоохранительных органов, местоположение второго пока неизвестно, полиция пытается его задержать.

Улица Дизенгоф — одна из главных улиц Тель-Авива, на которой расположено много ресторанов и баров. Ее часто посещают иностранные туристы. В последний раз террористическая атака на улице Дизенгоф была в 2016 году — тогда были застрелены два человека.

В Израиле в последние недели участились террористические атаки — за последние две недели произошло как минимум 15 крупных нападений. Три из них закончились гибелью людей: в городе Беэр-Шева 22 марта террорист зарезал четверых человек ножом, 27 марта в городе Хадера были застрелены два человека, 29 марта в ходе стрельбы в городе Бней-Брак погибли пять человек.