Замглавы МВД РФ предложил дать полиции доступ к базам данных банков и операторов связи

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Заместитель министра внутренних дел России Сергей Лебедев предложил усовершенствовать обмен информацией между полицией, банками и операторами связи.

Лебедев заявил в интервью «Интерфаксу», что для борьбы с киберпреступностью нужно изменить законы, чтобы позволить МВД «в лице специализированных подразделений получать информацию в режиме реального времени из баз данных банковских учреждений и операторов связи».

Замминистра предложил интегрировать базы данных банков и операторов связи в федеральную платформу, которая содержит сведения о совершенных преступлениях в сфере информационных технологий.

Сергей Лебедев уверен, что анализ информации в реальном времени позволит «незамедлительно» блокировать счета мошенников, а банки и операторы с помощью данных объединенной базы смогу «проводить системную работу по профилактике и пресечению криминальных инцидентов».

Лебедев отметил, что МВД прорабатывает эту инициативу вместе с Генпрокуратурой РФ.

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