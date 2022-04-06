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Индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%. Такие данные привел Росстат.

С начала года из продовольственных товаров больше всего выросли цены на сахар (53%), соль (18%) маргарин (14%), а также на сезонные овощи — капусту (85%), лук (63%), морковь (53%). Из непродовольственных товаров значительный рост цен за три месяца показали прокладки (24%), подгузники (20%), стиральный порошок (20%), мыло (17%). Лекарства в среднем подорожали на 15-20%.

Из среднесуточных данных инфляции конца марта 2021 и 2022 годов следует, что годовая инфляция по состоянию на 1 апреля ускорилась примерно до 16,6%.

Рост цен в России резко ускорился после начала войны на фоне введения санкций странами Запада. Аналитики, опрошенные ЦБ в начале марта, спрогнозировали инфляцию по итогам года на уровне 20%.

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