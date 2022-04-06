Верховный суд отменил приговор трем сотрудникам НКВД по делу, связанному с убийством Кирова

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Президиум Верховного суда (ВС) России отменил обвинительный приговор 1935 года троим сотрудникам НКВД, осужденным за халатность по делу об убийстве первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова. Об этом сообщает ТАСС.

Пересмотр приговора Мечиславу Бальцевичу, Андрею Мосевичу и Дионисию Янишевскому инициировали по представлению Генпрокуратуры, которое поступило в суд 11 марта, следует из карточки дела на сайте ВС. Рассмотрение проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены. По той же причине неизвестны основания обращения прокуратуры.

В 1935 году Бальцевича, Мосевича и Янишевского признали виновными в том, что они проигнорировали заявления о подготовке покушения на Кирова и отправили женщину, которая об этом сообщила, в психиатрическую клинику, пишет РАПСИ. За преступную халатность Бальцевича отправили в лагерь на 10 лет, Мосевича и Янишевского — на два года.

«Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 23 января 1935 года в отношении Бальцевича, Мосевича и Янишевского отменить за отсутствием состава преступления. Признать за фигурантами дела право на реабилитацию», — заявили ТАСС в суде.

Представитель Генпрокуратуры в суде заявил, что в материалах дела нет объективных сведений о халатности сотрудников НКВД. Он также отметил, что заявления об угрозах Кирову были поданы «психически больной женщиной», а осужденные за убийство члены организации «Ленинградский террористический центр» . При этом представитель ведомства не объяснил, почему Генпрокуратура обратилась в суд по этому делу, отмечает ТАСС.

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Сергея Кирова застрелили в коридоре Смольного 1 декабря 1934 года. Бывшего работника Ленинградского обкома ВКП (б) Леонида Николаева, которого сочли непосредственным исполнителем убийства, приговорили к смертной казни. По делу о преступной халатности в связи с убийством Кирова были осуждены 12 человек. В 2000 году Верховный суд РФ отменил приговор в отношении одного из фигурантов дела — Александра Белоусенко.

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