В Госдуму внесли законопроект, который позволит Генпрокуратуре закрывать СМИ. Журналисты будут нести ответственность за перепечатку чужих «фейков» об армии

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В Госдуму внесен законопроект, который в случае принятия позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ. Авторами документа выступили члены комиссии Думы по противодействию иностранному вмешательству.

В соответствии с документом, Генпрокуратура получит право требовать от Роскомнадзора отзывать лицензии у СМИ, которые распространяют «фейки», связанные с деятельностью вооруженных сил, с обстоятельствами, «представляющими угрозу жизни и безопасности граждан», или создают угрозу здоровью граждан или массового нарушения общественного порядка.

Законопроект также наделяет прокуратуру правом запрещать работу иностранных СМИ на территории России в ответ на закрытие российских СМИ за рубежом.

Помимо этого, в документе предлагается возлагать на журналистов ответственность за перепечатку материалов других СМИ, в которых содержится «недостоверная информация» об использовании российских вооруженных сил за рубежом. Сейчас закон «О СМИ» освобождает редакции от ответственности за цитирование чужих материалов.

В соответствии с действующим законодательством, принудительно прекратить деятельность СМИ можно только по решению суда, если он установит, что издание неоднократно в течение года допускало злоупотребления свободой массовой информации.

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