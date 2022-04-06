В Бухаресте автомобиль протаранил ворота посольства России. Водитель поджег себя

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Утром 6 апреля легковой автомобиль врезался в ворота посольства России в Бухаресте, сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на источники.

По их данным, водитель на большой скорости врезался в ворота, преодолев ограждения, установленные в последние недели на фоне протестов, вызванных российским вторжением в Украину.

Собеседники телеканала утверждают, что водитель действовал преднамеренно. По их словам, он направился прямо к главным воротам и врезался в них. После этого охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Тот что-то крикнул охраннику в ответ и, как утверждается, поджег себя. Ранее Digi24 приводил версию, что автомобиль загорелся после столкновения.

В прокуратуре заявили, что автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение посольства. В ведомстве подтвердили, что водитель погиб. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Обновление. Ворота посольства протаранил Богдан Драгич, глава некоммерческой организации ТАТА, отстаивающей права отцов на их детей при бракоразводных процессах, сообщает Antena3. По данным Digi24, 5 апреля Драгича приговорили к 15 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу о растлении своей дочери, но он остался на свободе. Antena3 отмечает, что два дня назад Драгич опубликовал в фейсбуке пост, в котором осудил военное вторжение России в Украину. «Я тоже украинец!» — написал он.