Перейти к материалам
Мы всегда на связи
Кнопка поддержки

Пруд возле посольства России в Вильнюсе стал «кровавым». Это акция против военных преступлений в Украине

Источник: LRT

Один из прудов возле посольства России в Вильнюсе 6 апреля окрасили в красный цвет, сообщает литовское издание LRT.

Neringa Rekasiute

Это художественная акция, цель которой — призвать к активным действиям в поддержку Украины. Среди ее организаторов журналистка Берта Тилмантайте и фотограф Неринга Рекашюте, пишет LRT.

Также в акции приняла участие литовская пловчиха, олимпийская чемпионка Рута Мейлутите. Она переплыла пруд, окрашенный в красный цвет.

«Кровавый пруд подчеркивает ответственность России за совершение военных преступлений против украинцев. Плавание… символизирует необходимость постоянных усилий для борьбы. <…> Крайне важно, чтобы мы продолжали действовать — распространять правдивую информацию, заниматься волонтерством, протестовать, делать пожертвования и оказывать давление на наши правительства, чтобы те приняли меры», — написала Рекашюте в инстаграме, где выложила фотографии акции.

Neringa Rekasiute
Neringa Rekasiute

Рекашюте добавила, что краска, использованная для окрашивания пруда, не наносит вреда окружающей среде.

Представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская сообщила LRT, что художественная акция была согласована с властями.

Предполагаемые военные преступления России в Украине

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка

Хочу помочь