Пруд возле посольства России в Вильнюсе стал «кровавым». Это акция против военных преступлений в Украине
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Один из прудов возле посольства России в Вильнюсе 6 апреля окрасили в красный цвет, сообщает литовское издание LRT.
Это художественная акция, цель которой — призвать к активным действиям в поддержку Украины. Среди ее организаторов журналистка Берта Тилмантайте и фотограф Неринга Рекашюте, пишет LRT.
Также в акции приняла участие литовская пловчиха, олимпийская чемпионка Рута Мейлутите. Она переплыла пруд, окрашенный в красный цвет.
«Кровавый пруд подчеркивает ответственность России за совершение военных преступлений против украинцев. Плавание… символизирует необходимость постоянных усилий для борьбы. <…> Крайне важно, чтобы мы продолжали действовать — распространять правдивую информацию, заниматься волонтерством, протестовать, делать пожертвования и оказывать давление на наши правительства, чтобы те приняли меры», — написала Рекашюте в инстаграме, где выложила фотографии акции.
Рекашюте добавила, что краска, использованная для окрашивания пруда, не наносит вреда окружающей среде.
Представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская сообщила LRT, что художественная акция была согласована с властями.