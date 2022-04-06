Курс доллара впервые за полтора месяца упал ниже 80 рублей

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Курс доллара на Московской бирже на торгах вечером 6 апреля опустился ниже 80 рублей.

Минимальная стоимость единицы американской валюты составила 79,01 рубля. За день курс доллара опустился более чем на три рубля.

Евро снизился до 87 рублей, потеряв за день более четырех рублей стоимости.

В последний раз доллар стоил ниже 80 рублей 23 февраля, за день до начала войны в Украине.

Сразу после начала войны курс рубля резко упал, доллар в начале марта торговался по 120 рублей, евро — почти по 130 рублей. На фоне падения курса власти РФ ввели ограничения на вывоз валюты из страны и обязали экспортеров продавать большую часть валютной выручки. Эти ограничения привели к укреплению рубля.

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