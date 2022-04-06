Intel приостановил работу в России

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Один из ведущих поставщиков микропроцессоров, американская компания Intel объявила о приостановке своей деятельности в России из-за войны в Украине.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В Intel добавили, что «работают над тем, чтобы поддержать в этой сложной ситуации всех своих сотрудников, в том числе 1200 сотрудников в России».

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