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Intel приостановил работу в России

Источник: Intel

Один из ведущих поставщиков микропроцессоров, американская компания Intel объявила о приостановке своей деятельности в России из-за войны в Украине.

«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В Intel добавили, что «работают над тем, чтобы поддержать в этой сложной ситуации всех своих сотрудников, в том числе 1200 сотрудников в России».

Intel вместе с мировым сообществом продолжает осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира… Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми в остальном мире, у кого есть семьи, друзья и близкие в этом регионе.

Intel
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