Intel приостановил работу в России
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Один из ведущих поставщиков микропроцессоров, американская компания Intel объявила о приостановке своей деятельности в России из-за войны в Украине.
«Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.
В Intel добавили, что «работают над тем, чтобы поддержать в этой сложной ситуации всех своих сотрудников, в том числе 1200 сотрудников в России».
Intel вместе с мировым сообществом продолжает осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира… Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми в остальном мире, у кого есть семьи, друзья и близкие в этом регионе.