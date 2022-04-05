Илон Маск войдет в совет директоров Twitter. Накануне он стал крупнейшим акционером компании

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Глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск войдет в совет директоров платформы микроблогов Twitter. Об этом рассказал гендиректор Twitter Параг Агравал.

«Рад сообщить, что Илон Маск присоединится к нашему совету директоров. <…> Он страстно верит в платформу и одновременно остро ее критикует, а это именно то, что нам нужно», — написал Агравал.

Маск останется в составе совета директоров Twitter минимум до 2024 года.

4 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила, что принадлежащий Маску трастовый фонд купил 73,5 миллиона акций Twitter. Таким образом, Маск стал собственником 9,2% акций соцсети и ее крупнейшим акционером. Его пакет стоит около 2,89 миллиарда долларов, писал Bloomberg.

На фоне известия о вхождении Маска в капитал Twitter акции соцсети 4 апреля выросли на 27%. 5 апреля они подорожали еще более чем на 9%.

Сам Маск 5 апреля запустил в своем твиттер-аккаунте опрос о том, нужна ли кнопка редактирования твитов. 73% участников опроса ответили, что да.

Илон Маск считается богатейшим человеком в мире. Согласно свежей оценке журнала Forbes, его состояние составляет 219 миллиардов долларов.

Маск активно пользуется твиттером. В 2018 году ему пришлось уйти с поста председателя совета директоров Tesla из-за твита про выкуп акций компании.

Насколько влиятельны твиты Илона Маска

«Эффект Илона» Как один твит основателя Tesla и SpaceX может вывести в космос криптовалюту и акции компаний (даже тех, с которыми он никак не связан)

Насколько влиятельны твиты Илона Маска

«Эффект Илона» Как один твит основателя Tesla и SpaceX может вывести в космос криптовалюту и акции компаний (даже тех, с которыми он никак не связан)

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