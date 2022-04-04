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Александр Вучич переизбран президентом Сербии

Источник: ТАСС

Александр Вучич переизбран на пост президента Сербии. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам подсчетов 90% бюллетеней Вучич набрал почти 60% голосов. Его основной соперник, экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош получил 17,5%.

На парламентских выборах, проходивших одновременно с президентскими, возглавляемая Вучичем коалиция «Вместе можем все» набрала 43,5% голосов и получит 122 места в 250-местном парламенте.

Вучич занимает пост президента Сербии с 2017 года.

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