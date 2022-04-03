Генпрокурор Украины: из освобожденных от российских войск районов Киевской области вывезены тела 410 погибших мирных жителей
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Из районов Киевской области, освобожденных из-под контроля российских военных, вывезены тела 410 погибших мирных жителей. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает «Громадське».
По ее словам, за 1-3 апреля судмедэксперты осмотрели тела 140 погибших.
В конце марта российские военные покинули районы Киевской области, занятые в начале войны. Оказавшись на этих территориях, журналисты сообщили о десятках тел мирных жителей на улицах населенных пунктов, прежде всего в Буче. У некоторых из них были связаны руки.
Минобороны РФ назвало фотографии и видео с погибшими постановкой.