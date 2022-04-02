На антивоенных акциях в России задержали более 200 человек
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На антивоенных акциях в России с начала дня задержали как минимум 212 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Большая часть задержанных приходится на Москву (80 человек) и Санкт-Петербург (78 человек). В Новосибирске задержаны 15 человек.
Всего задержания зафиксированы в 17 городах России.
После начала войны протестные акции проходили ежедневно, однако с середины марта они практически прекратились. Последние крупные акции проходили 13 марта.
В общей сложности на антивоенных акциях были задержаны более 15 тысяч человек.