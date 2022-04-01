Умерла актриса Александра Яковлева, известная по ролям в фильмах «Чародеи», «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов»

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Советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Об этом ТАСС рассказал режиссер Николай Лебедев.

По его словам, Яковлева уже давно тяжело болела. «Она сражалась до последнего… Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», — заявил Лебедев.

Анна Салынская / ТАСС

Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. Ее дебютом в кино стала роль стюардессы Тамары в фильме Александра Митты «Экипаж» (1979). Всего актриса сыграла более чем в 30 картинах, в том числе в «Чародеях» (1982) Константина Бромберга и «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) Аллы Суриковой.