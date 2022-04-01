Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Министерство торговли США добавило в санкционный список 120 организаций из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами. Документ появился на сайте Федерального регистра США, его публикация запланирована на 7 апреля.

Среди прочих в список попали КГБ Беларуси и его спецподразделение «Альфа», организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение», судостроительный завод «Звезда», Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Жуковского и другие.

Согласно документу, действия этих организаций «противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны». Накануне директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд говорила, что попавшие под санкции компании не смогут получать «передовые американские технологии» без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

США, Евросоюз и другие страны ввели несколько раундов жестких санкций против России, после того как она вторглась в Украину. В ответ Москва запретила въезд в страну высшему руководству Евросоюза, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также президенту США Джо Байдену и ряду других высокопоставленных американских чиновников.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь