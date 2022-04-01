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Прокурор запросил два года исправительных работ редакторам Doxa, обвиняемым в «вовлечении несовершеннолетних в протесты»

Источник: DOXA

Прокурор запросил два года исправительных работ бывшим редакторам студенческого издания Doxa, обвиняемым в «вовлечении несовершеннолетних в протесты».

Как отмечает само издание, каждый день меры пресечения (фигуранты дела с апреля 2021 года находятся под запретом определенных действий) предполагается засчитать за полтора дня исправительных работ.

Таким образом, фактически, если суд удовлетворит требование прокуратуры, длительность наказания составит полгода.

Помимо этого прокуратура требует лишить обвиняемых права администрировать сайты.

Фигурантами дела являются четверо бывших редакторов Doxa — Владимир Метелкин, Алла Гутникова, Армен Арамян и Наталья Тышкевич.

Дело было возбуждено из-за видео, в котором журналисты осуждали преследование студентов за участие в акциях в поддержку политика Алексея Навального.

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