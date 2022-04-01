«Меня достаточно». Джим Керри заявил, что сделал перерыв в карьере

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Актер Джим Керри заявил в интервью Access Hollywood, что он, «возможно», готов завершить актерскую карьеру.

«Я ухожу на пенсию, да, наверное. Я достаточно серьезен», — сказал актер во время беседы по случаю выхода «Соник 2 в кино», нового фильма с его участием.

Джим Керри отметил, что готов участвовать в новых проектах, если это будет важно для людей. «Это зависит от того… Если ангелы принесут какой-нибудь сценарий, написанный золотыми чернилами, который говорит мне, что это будет действительно важно для людей, то я, возможно, снимусь», — сказал актер. Он допустил, что может сняться в фильме об американской певице и актрисе Долли Партон.

Возможно, я продолжу, но сейчас у меня перерыв. Мне очень нравится моя спокойная жизнь, и я очень люблю наносить краски на холст, и я очень люблю свою духовную жизнь, и я чувствую, что — и это то, что вы, возможно, никогда не услышите от другой знаменитости — мне достаточно. Я сделал достаточно. Меня достаточно.

Джим Керри начинал карьеру как стендап-комик. В 1983 году он снялся в первом фильме. Известность к нему пришла после выхода фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» в 1993 году. Он снялся в таких фильмах, как «Маска», «Тупой и еще тупее», «Бэтмен навсегда», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Гринч — похититель Рождества».

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