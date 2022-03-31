«Советники боятся сказать ему правду». Пентагон и британская разведка заявили, что Путина дезинформируют о ходе войны в Украине

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Пентагон готов подтвердить сообщения источников CNN и NBC о том, что у президента России Владимира Путина нет полной информации о реальном положении дел в войне с Украиной. Об этом на брифинге 30 марта заявил официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

«Мы согласны с выводом о том, что господин Путин не был полностью информирован своим министерством обороны на каждом шагу в течение последнего месяца», — заявил Кирби.

При этом он отметил, что старается соблюдать осторожность в высказываниях, так как у Пентагона «нет доступа ко всей информации, которую [Путин] получил, или к каждому разговору, который он провел».

В свою очередь директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что, по данным США, Путин чувствует себя обманутым своим военным руководством и что его советники боятся рассказать ему всю правду о неудачах российских войск в Украине и тяжести санкций для российской экономики (именно об этом со ссылкой на источники писали CNN и NBC).

Это мнение разделяют и в Европе, заявил Reuters неназванный европейский дипломат. «Путин думал, что дела идут лучше, чем они шли на самом деле», — сказал он.

Глава британской спецслужбы GCHQ, занимающейся радиоэлектронной разведкой, Джереми Флеминг также высказал мнение, что Путин ошибся в оценке ситуации, принимая решение начать войну. «И хотя мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду, масштабы этих ошибочных суждений должны быть кристально ясны режиму», — сказал Флеминг.

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