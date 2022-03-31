Сбербанк назвал фейком сообщение о вскрытии ячеек уехавших из России клиентов

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Сбербанк отрицает вскрытие банковских ячеек клиентов, которые уехали из России. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале банка.

Все ценности клиентов находятся в сохранности и в безопасности. Банк не вскрывает сейфы по действующим договорам аренды, а все договоры аренды сейфов действуют на прежних условиях вне зависимости от местонахождения клиента.

Накануне российский журналист Андрей Шипилов, живущий за границей, рассказал в фейсбуке о получении уведомления от Сбербанка о том, что «договор на аренду сейфовой ячейки со мной расторгается, сейфовая ячейка будет вскрыта, ее содержимое описано и передано на „спецхранение“».

«Судя по информации, что до меня доходила ранее, мой случай не первый и не единичный. Так что, если вы успели свалить из России и не успели при этом закрыть банковскую ячейку, вам придется свыкнуться с мыслью, что эта ячейка больше не ваша», — написал Шипилов.

В разговоре с «Медузой» он заявил, что попросил Сбербанк выставить счет на оплату ячейки для продления договора ее аренды, но банк этого не сделал и уведомил Шипилова о вскрытии ячейки. По его словам, сначала в банке это объяснили отсутствием оплаты, потом — изменением закона (не уточняя, какого именно), еще позднее — односторонним изменением договора со стороны банка, которое Шипилов якобы должен был утвердить лично (хотя он утверждает, что договор такого не предусматривает).

Шипилов считает, что реальная причина вскрытия ячейки заключается в хранящихся в ней документах. «Я на Кипре нечаянно в разговоре с одним „ватным“ товарищем брякнул, что у меня в России есть кое-какие документы. Возможно, он передал кому следует, а они решили, что эти документы находятся у меня в ячейке», — сказал он.

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