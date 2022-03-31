Россия аккредитовала первого дипломата правительства «Талибана»
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Первый дипломат нового правительства Афганистана, возглавляемого талибами, прибыл в Москву «в прошлом месяце» и получил аккредитацию в МИД РФ , заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его мнению, новой афганской администрации «в целом удается справляться с удержанием государства на плаву», даже несмотря на «нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения, политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников».
Лавров призвал международное сообщество активнее сотрудничать с новым правительством Афганистана. Министр считает, что основным препятствием для официального признания правительства «Талибана» остается его недостаточная репрезентативность. «Имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, национальных и конфессиональных меньшинств, но и политических сил», — пояснил он.
Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года на фоне вывода войск США и НАТО из страны.
В конце 2021 года глава МИД РФ называл вопрос о признании правительства талибов преждевременным. Тогда он предлагал посмотреть как талибы будут реализовывать свои обещания, в том числе по «формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам, исходящим с афганской территории».