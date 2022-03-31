Крупнейшие импортеры алкоголя объявили о снижении цен в России

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Три крупных российских дистрибьютора алкоголя объявили о снижении цен в России.

В группе компаний Simple сообщили, что «в связи с текущим укреплением национальной валюты» с 1 апреля будут снижены цены на большую часть ассортимента в среднем на 10-15%. Снижение затронуло все категории импортных товаров Simple.

С 1 апреля цены на алкоголь также снизит Luding Group, крупнейший импортер вин в Россию. Цены снизятся в среднем на 10-15% на все импортные вина и крепкий алкоголь. В компании рассказали, что с начала колебания курса рубля корректируют отпускные цены на импортные товары, учитывая изменения курса.

В компании Ladoga сообщили, что с 30 марта снижают отпускные цены на 17-19%, в основном на импортный ассортимент.

В конце февраля Luding Group и Simple Group объявляли о приостановке поставок алкоголя из-за резких скачков курса евро. В начале марта поставки возобновились. Simple восстановил поставки, повысив цены на продукцию на 15%.

Российский рубль укрепляется в течение последних дней. Если 11 марта официальный курс доллара составлял 120,37 рубля, то 31 марта — 84,08 рубля.

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