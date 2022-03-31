Депутат Пискарев предложил запретить бело-сине-белый флаг — символ антивоенного движения в России
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Депутат Госдумы Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру России из-за бело-сине-белого флага, который используют на протестах против российского вторжения в Украину.
Пискарев сообщил в своем телеграм-канале, что с начала «спецоперации» России в Украине среди противников ее проведения стал популярен «так называемый альтернативный флаг России — бело-сине-белое полотнище, без красной полосы. Этот флаг, по его словам, среди прочего заметили «на антироссийских митингах» в «недружественных» странах.
Депутат попросил прокуратуру провести проверку и «рассмотреть возможность признания экстремистскими материалов, пропагандирующих бело-сине-белый «флаг России»». Он предложил запретить использование и публичную демонстрацию этого флага.