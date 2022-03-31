Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру России из-за бело-сине-белого флага, который используют на протестах против российского вторжения в Украину.

Пискарев сообщил в своем телеграм-канале, что с начала «спецоперации» России в Украине среди противников ее проведения стал популярен «так называемый альтернативный флаг России — бело-сине-белое полотнище, без красной полосы. Этот флаг, по его словам, среди прочего заметили «на антироссийских митингах» в «недружественных» странах.

Депутат попросил прокуратуру провести проверку и «рассмотреть возможность признания экстремистскими материалов, пропагандирующих бело-сине-белый «флаг России»». Он предложил запретить использование и публичную демонстрацию этого флага.

Читайте также

У антивоенного движения появился новый символ протеста — бело-сине-белый флаг. «Медуза» рассказывает, кто и зачем его придумал

Читайте также

У антивоенного движения появился новый символ протеста — бело-сине-белый флаг. «Медуза» рассказывает, кто и зачем его придумал

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь