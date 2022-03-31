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Президент США Джо Байден заявил, что направит на рынок из стратегического нефтяного резерва США по одному миллиону баррелей нефти в день в течение полугода, начиная с мая.

Выступая в Белом доме, Байден сказал, что не знает, насколько снизятся цены на нефть. По его словам, во многом это будет зависеть от того, сколько стратегических запасов выделят союзники США. Он допустил, что они могли бы выделить 30-50 миллионов баррелей.

Ранее в администрации Байдена сообщили, что президент США будет обсуждать высвобождение больших запасов нефти с союзниками и партнерами по всему миру.

Стратегический нефтяной резерв в США создали в 1975 году, и ранее такую крупную партию нефти из него еще не изымали. Это третий раз за последние шесть месяцев, когда власти США используют резервы, чтобы затормозить рост цен на топливо. 180 миллионов баррелей нефти, о выделении которых сообщил Байден, соответствует примерно двум дням мирового спроса.

После заявления Байдена мировые цены на нефть снизились на 4-5%. Нефть техасской марки WTI торгуется около 100 долларов, Brent — чуть выше 105 долларов.

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