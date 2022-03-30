Срочников из Петербурга, отправленных в Украину, вернули домой. Мать одного из них обращалась к Путину
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Двое жителей Петербурга, проходивших службу по призыву и направленных воевать в Украину, вернулись в Россию. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявила в среду уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.
По словам Агиповой, всего с начала войны в аппарат уполномоченного города поступило семь обращений: шесть — от матерей, одно — от жены военнослужащего.
«В них сообщается о фактах недобровольного заключения контрактов о военной службе, о предполагаемом пересечении военнослужащим по призыву границы с Украиной либо об оказании содействия в получении информации о военнослужащем», — заявила Агипова.
По данным «Ротонды», на которые обратила внимание «Медиазона», один из вернувшихся в Петербурге срочников — сын Марины Ивановой, которая в начале марта обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть солдат срочной службы в части, где они должны проходить службу по распределению.
В письме Ивановой, выдержки из которого публиковала «Фонтанка», говорилось, что командование склоняет солдат-срочников «к участию в специальной операции на территории Украины и подписании контракта с Вооруженными Силами Российской Федерации, против воли».