Советника самарского губернатора уволили за ссылку на интервью президента Украины российским журналистам и приписку «Зеленский крутой»
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Общественный советник губернатора Самарской области по IT-проектам Денис Кортунов, поддержавший президента Украины в соцсетях, лишился своего поста. Об этом сообщает издание «СитиТрафик» со ссылкой на правительство региона.
«Сегодняшняя ситуация показала ряд людей — известных и профессиональных — с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона, — цитирует издание пресс-службу областного правительства.
Кортунов занимал должность советника губернатора на общественных началах с 2017 года.
Накануне он опубликовал в своих соцсетях пост «Зеленский крутой» со ссылкой на видеоверсию интервью президента Украины российским журналистам, в том числе главному редактору «Медузы» Ивану Колпакову. Позже пост был удален.
На это обратил внимание депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, потребовавший увольнения Кортунова.