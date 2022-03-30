Советника самарского губернатора уволили за ссылку на интервью президента Украины российским журналистам и приписку «Зеленский крутой»

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Общественный советник губернатора Самарской области по IT-проектам Денис Кортунов, поддержавший президента Украины в соцсетях, лишился своего поста. Об этом сообщает издание «СитиТрафик» со ссылкой на правительство региона.

«Сегодняшняя ситуация показала ряд людей — известных и профессиональных — с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона, — цитирует издание пресс-службу областного правительства.

Кортунов занимал должность советника губернатора на общественных началах с 2017 года.

Накануне он опубликовал в своих соцсетях пост «Зеленский крутой» со ссылкой на видеоверсию интервью президента Украины российским журналистам, в том числе главному редактору «Медузы» Ивану Колпакову. Позже пост был удален.

На это обратил внимание депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, потребовавший увольнения Кортунова.

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