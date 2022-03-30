Посольство Франции в России с 1 апреля начнет выдавать туристические визы

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С 1 апреля 2022 года можно будет подавать заявления на все типы виз во Францию, включая туристические, без ограничений, связанных с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Генерального консульства посольства Франции в России.

Путешественникам из России, если у них нет сертификата о прививке вакциной, признанной в Евросоюзе, необходимо предъявить результаты теста на ковид. Приехавшим из стран, относящихся к «оранжевой зоне», к которым власти Франции относят Россию, также нужно «предъявить основания для посещения страны». Путешественников из этих стран выборочно могут попросить пройти дополнительное тестирование на ковид, в случае положительного результата они должны будут соблюдать самоизоляцию.

Действующая в настоящий момент процедура подачи документов на визу описана на сайте Генконсульства.

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