Курс евро на открытии Мосбиржи достиг «довоенного» уровня, опустившись ниже 91 рубля

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На открытии торгов на Московской бирже курс евро подешевел на 3,4 рубля — до 90,73 рубля, свидетельствуют данные площадки. Как отмечает РБК, последний раз евро стоил меньше 91 рубля 23 февраля, за день до начала российского вторжения в Украину.

Позже в ходе торгов курс евро вернулся к уровню закрытия предыдущего дня и стал торговаться в районе 94 рублей.

В свою очередь курс доллара в первую минуту торгов упал на 2,7 рубля, до 82,54 рубля. Затем валюта подорожала примерно до 84 рублей.

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Официальные курсы доллара и евро установлены Центробанком на 30 марта на отметке в 86,3 рубля и 96 рублей соответственно.

В начале торгов индекс Мосбиржи составил 2489,78 пункта (+3,4%), индекс РТС — 920,58 пункта (+4,4%), а цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 20,1%, отмечает «Интерфакс».

Что означает укрепление рубля

Рубль резко укрепился к доллару и евро. Это значит, что экономика восстанавливается? И что будет дальше?

Что означает укрепление рубля

Рубль резко укрепился к доллару и евро. Это значит, что экономика восстанавливается? И что будет дальше?

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