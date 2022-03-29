Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе с концертами «Голоса мира». Все вырученные деньги пойдут на помощь мирным жителям Украины

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В Риге и Вильнюсе состоятся благотворительные концерты Noize MC и Монеточки «Голоса мира» (Voices of Peace). Они пройдут 7 апреля (Рига) и 10 апреля (Вильнюс). «Медуза» — информационный партнер событий.

Noize MC и Монеточка, как говорится в их заявлении, выступают против «чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины». «Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чью жизнь перечеркнула война», — заявили музыканты.

Все вырученные за концерты деньги будут перечислены фонду Fundacja Siepomaga, который помогает украинским беженцам.

Цена билета на концерт — от 20 до 50 евро. Кроме того, можно оформить пожертвование в размере от 5 до 100 евро.

«Медуза» будет транслировать на своем сайте рижский концерт Монеточки и Noize MC. Если вы не хотите пропустить трансляцию, подпишитесь на нее в ютьюбе.

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